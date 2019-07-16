Son Dakika Haberleri: Saat Kulesi'nin koruma çemberi daraltılıyor
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Saat Kulesi'nin koruma çemberi daraltılıyor

2 saat önce

Yozgat Belediyesi, şehrin simgesi olan tarihi Saat Kulesi etrafında trafik yoğunluğunu azaltmak için kule etrafında bulunan koruma çemberini bir metre daralttı.

Saat Kulesi'nin koruma çemberi daraltılıyor, System.String[]
Yozgat Belediyesi, şehrin simgesi olan tarihi Saat Kulesi etrafında trafik yoğunluğunu azaltmak için kule etrafında bulunan koruma çemberini bir metre daralttı.

Yozgat'ın tarihi simgelerinden biri olan Saat Kulesi etrafında trafik akışını sağlamak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla Yozgat Belediyesi tarafından tarihi kulenin etrafında bulunan koruma çemberi daraltma çalışmaları başlatıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Tarihi Saat Kulesi etrafındaki koruma çemberi, genişliğinden dolayı özellikle mesai saatleri çıkısında kule etrafındaki dönüşleri rahatlatmak adına Anıtlar Yüksek Kurulundan da gerekli izinler alınarak 1 metre daraltılacak. Bugün çalışma arkadaşlarımız Saat Kulesi etrafındaki bordürleri kestiler ve gün içinde çalışmalarımız tamamlanacak. Bu sayede Saat Kulesi etrafındaki trafik yoğunluğu azaltılmış olacak" dedi. - YOZGAT
Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
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