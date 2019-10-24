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Saat tamirciliği mesleği tarih oluyor

1 saat önce

Saat tamirciliği mesleği tarih oluyorSİİRT - Bir zamanlar itibarlı meslekler arasında yer alan saat tamirciliği, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini almaya başladı.

Saat tamirciliği mesleği tarih oluyor

SİİRT - Bir zamanlar itibarlı meslekler arasında yer alan saat tamirciliği, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini almaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile bitme noktasına gelen saat tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden Adnan Tavacı, Siirt'in Kurtalan ilçesinde ayakta durmaya çalışıyor.

Saat tamirciliği mesleği, her geçen gün gelişen teknolojiden dolayı kaybolmaya yüz tutmaya başladı. Mesleğin her geçen gün unutulduğunu belirten 36 yıldır saat tamirciliği yapan Adnan Tavacı, teknoloji saate girmeden önce işlerinin iyi olduğunu, tamirlere yetişemez durumda olduklarını söyledi. Elektronik saatler çıktıktan sonra kurmalı saatlere ilginin kalmadığını kaydeden Tavacı, pilli saatlerin albenisinin ve modelinin çok olduğunu fakat birçoğunun tamirinin olmadığını ifade etti.

"Yetiştirmek için çırak bulamıyoruz"

Saat tamiri için usta yetiştirmek istediğini fakat çırak bulamadığını dile getiren Tavacı, 36 yıldır bu meslek ile uğraştığını, çocukluğundan beri, babasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini vurguladı. Saat parçalarının çok hassas ürün olduğunu aktaran Tavacı, "Yılardır saat tamir ediyorum. Bu iş ile ilgili usta yetiştirmek istiyorum fakat çırak bulamıyorum. Saat aslında hassas üründür. Eskiden saatler mekanik olarak üretiliyordu. Şimdilerde ise elektronik olarak üretiliyor. Bu elektronik saatlerde pil ile çalışıyor. Saatin parçaları genellikle küçük olur. Bu mesleğin herhangi bir okulu yok. Bir usta yanına girersin. O usta sadece sana saatin sökülüp takılmasını öğretir. Diğer arızaları araştıra araştıra kendin bulursun. Ona göre malzemesini alıp takarsın. Malzemesi bulunmayan saatler olduğu zaman kendi elinle yapmak zorunda kalırsın. Bu tür ustalar kalmadı. Bundan 10 sene sonra saat ustası bulamayacaksınız. Bu ciddi bir şeydir. Değerlendirilmesi gerekiyor. Bu meslek artık kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri oldu" dedi.

Saat tamirciliği mesleği tarih oluyor

Kurtalan, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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