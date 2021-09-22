Üye Girişi
Saat ustasından, kafe saat konsepti - Son Dakika

Saat ustasından, kafe saat konsepti

22.09.2021 10:38
Saat ustasından, kafe saat konsepti, System.String[]

Antalya'da birbirinden değerli saatlere yeniden hayat veren saat ustası Selim Yörüten'in, cafe-saat konseptli işletmesi dikkat çekiyor.

Antalya'da birbirinden değerli saatlere yeniden hayat veren saat ustası Selim Yörüten'in, cafe-saat konseptli işletmesi dikkat çekiyor. İsviçre markalı saat takanların tercih ettiği kafede, müşteri hem saatini tamir ettiriyor hem de Alman pastası eşliğinde kahvesini içerek işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Saat ustası 48 yaşındaki Selim Yörüten'in, binlerce liralık İsviçre saatlerini tamir ettiği sattığı, hatta el yapımı saatler ürettiği kafe-saat konseptli işletmesi ilgi çekiyor. Küçük yaşta mesleğin 3. kuşak temsilcisi babasından tamirciliği öğrenen Yörüten, mücevher ve saat firmalarında üst düzey görevlerde bulundu. 2014 yılına kadar bu alanda çalışmalarına devam eden ve mesleği gereği bir çok ülkede deneyimlemelerde bulunan Yörüten, baba mesleğine geri dönmeye karar verdi. Antalya'da iki katlı bir saatçi dükkanı açan Selim Yörüten, atalarından devraldığı mesleğini burada başarıyla devam ettirdi. Birbirinden değerli saatlere yeniden hayat veren Yörüten, hem eşinin lezzetli pastalarını değerlendirmek hem de İsviçre'de gördüğü konseptli kafelerden birini açmaya karar verdi. Yörüten eşi Nilüfer Yörüten'in de desteğiyle Muratpaşa ilçesinde saat konseptli kafe açtı. Dışarıdan ve içeriden bakıldığında saatçiyi andıran kafede, eski ve yeni saatler, Alman pastaları ile 4 masa bulunuyor. Genellikle İsviçre saati takanların tercih ettiği kafede, Alman pastasının tadan ve daha sonra müdavimi olan müşteriler yer alıyor. Gelen müşteri ister saat alsın, ister tamirat yaptırsın bekleme esnasında, butik kafede kahve eşliğinde pastasını yiyerek işlemlerini halledebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

48 yaşındaki 2 çocuk babası Selim Yörüten, atalarının 1882 yılında başladığı saat tamirciliğine günümüzde farklı bir boyut kazandırdı. Selim Yörüten, saat tamirciliğinin dedesinden geldiğini hatırlatarak, aile mesleğinin geçmişinin 1882 yılına dayandığının altını çizdi.

"İkisi bir arada"

Kuşaktan kuşağa geçen mesleği kendisinin küçük yaşta öğrendiğini ve devam ettirdiğini dile getiren Yörüten, "Dedemizden, babamızdan ticareti ve mesleği aldık. Sonra büyük mücevher ve saat firmalarında çalıştım. Kendi işimizi yapmaya karar verdik. Saat kafe şeklinde bir konsept yapmak istedim. İsviçre ziyaretlerimde bu tür işletmeler vardı. Eşim de çok iyi pasta yapıyordu. Her ikisi neden olmasın diye düşündük. Gelen müşterilerimiz hem saatlerini tamir ettiriyor, hem pasta eşliğinde kahvelerini yudumluyorlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

"Merak eden çok"

Yörüten, İsviçre saati takan ve pastaların tadına hayran olan iki tip müşterilerin işletmeye ilgi gösterdiğini kaydetti. Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Yörüten, "Bu konseptte saat kafe olarak ilk işletmeyiz. Çünkü usta bulmaları çok zor. Değerli özel saatlerimiz var. Bunların satışını da yapıyoruz. İkinci elde satıyoruz. Merak eden çok oluyor" dedi.

"Kaliteli saat iyi ustaya tamir ettirilir"

Doğru ve güvenilir yere saatini emanet etmek isteyen kişilerin takdirini aldıklarını belirten Selim Yörüten, " Kaliteli bir saati iyi ustaya tamir ettirmek gerekir. Usta olaraktan da az kişiler var. Ben ailemden aldım devam ettiriyorum. Alt katta tamir bölümüm var. Saat tamirciliği aynı doktorluk gibidir. Saatin yeniden çalışır hale gelmesi bir insanın kalp atışını duymak gibidir. Saat insanlarda çok şeye tanıklık etmiştir. Bu anıları yaşatmak adına saate verdiğimiz hayat bizim için çok mutluluk vericidir" dedi.

Saati onarırken çok ince bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Yörüten, elin hassas, kafanın dingin olmasının önemli olduğuna değindi. Aksi durumun olumsuzluklara neden olabileceğini işaret eden Yörüten," Tamire hazır değilseniz, en küçük bir parçaya zarar verdiğinizde tamir olmayan pozisyonlara gidebilirsiniz. Bazı eski saatlerin parçaları şuan üretimde yok. Titizlikle tamir yapıyoruz" dedi.

"Saat tamiri için gelmiştim"

Müşterilerden Yücel Özkan, daha önce arkadaşıyla saat bakmak için işletmeye geldiğini hatırlatarak, "Saat bakarken tatlılarının da özel olduğunu öğrendik. Tatlısını çok beğendik. Bugüne kadar yediğin en güzel pastalardan biriydi. Bende saatlerimiz tamir için gelmeye başladım. Butik çok havadar ve güzel bir yer. Hem de farklı bir yer" dedi. - ANTALYA

Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti
Saat ustasından, kafe saat konsepti

Muratpaşa, İsviçre, Antalya, Alman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Saat ustasından, kafe saat konsepti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü         
11:37
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Saat ustasından, kafe saat konsepti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement