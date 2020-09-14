Saatcı: "900 bin litre etil alkol ürettik, hedef 2 milyon litre"

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Özellikle pandemi sürecinde tesisimiz Türkiye sathında 900 bin litre etil alkolü hastahane ve sağlık kuruluşlarının hizmetine sunmayı başarmıştır. Hedefimiz tıbbi etil alkolde bayilerimiz ile birlikte 2 milyon litre seviyelerine ulaşmaktır" dedi.

Amasya Şeker Fabrikasının 67. Pancar Alım Kampanyasında konuşan Saatcı, "2003 ile 2016 yılları arasında alkol üretim tesislerinde maalesef üretim yapılmamıştır. 2017 yılında, dönemin Amasya Milletvekilleri başta Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı hocam olmak üzere Haluk İpek ve Mustafa Tuncer'in yönlendirmeleri ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla bugüne kadar 12 milyon litre alkol üretimi yapılmış, ülkemiz ve yöremiz ekonomisine çok ciddi katma değer sağlanmıştır. Özellikle 2019 yılında başlayıp halen devam eden Kovid-19 pandemi sürecinde, ülkemize etil alkol girmedi. Her ülke bunu kendi ihtiyacı için kullandı. Türkiye de bu süreçte şirketimiz tarihi bir misyon üstlenerek salgın döneminde bu ülkeyi etil alkolsüz bırakmamıştır. Özellikle pandemi sürecinde tesisimiz Türkiye sathında 900 bin litre etil alkolü hastahane ve sağlık kuruluşlarının hizmetine sunmayı başarmıştır. Hedefimiz tıbbi etil alkolde bayilerimiz ile birlikte 2 milyon litre seviyelerine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı. - AMASYA