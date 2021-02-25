Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak - Son Dakika

Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak

25.02.2021 15:16

Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, "Kültürel mirasımıza sahip çıkma projemiz" dediği Saathane Meydanı, tarihe ışık tutacak.

Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak

SAMSUN - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, "Kültürel mirasımıza sahip çıkma projemiz" dediği Saathane Meydanı, tarihe ışık tutacak. Burada yapılan çalışmalardan hem vatandaşlar hem de bölge esnafı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Demir'e teşekkür etti.

Samsun'da 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi'nde adım adım sona doğru yaklaşılıyor. Bölgeyi tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan çalışmaları her gün yerinde takip ederek inceliyor. "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir" diyerek burada yapılan çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren Başkan Demir, projenin tamamlandığında ticari canlılığın yeniden başlayacağını ifade etti.

Sultan 2.Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında yaptırdığı Saat Kulesi çevresinde şekillenen proje kapsamında 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan, 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki estetik dokuya zarar vermeden yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Umut Sağlam, estetiği bozan yapıların yıkılmasıyla Saathane Meydanı'nda önemli değişiklikler meydana geldiğini söyleyerek, "Burası eskiye nazaran çok değişti. Devam eden süreçte çeşitli restorasyonlar yapılıyor. Yıkımlar yerinde ve güzel oldu. Projeyle tarihe önem veriliyor. Samsun, bu değişimle daha da güzel hale geldi. Proje tamamlandığında da Saathane Meydanı, daha başka olacak" dedi.

Emekli öğretmen Yaşar Tüter ve Celal Kılıç, yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Saathane Meydanı esnaflarından Cahit Saba ile Mehmet Kılıç ise "Tarihi Hamam ve Taşhan düzenlendi. Esnaf mağdur edilmeden dükkanları yıkıldı. Mal sahipleri bu yıl inşaat tamamlandıktan sonra yeni dükkanlarına kavuşacak. Saathane, Samsun'un merkezi, tarihi bir yer. Böyle bir projenin yapılıyor olması da çok güzel. Eskiden çarpık bir yapı vardı. Ama bu kötü durum ortadan kalkmaya başladı. Esnaflar olarak olumlu karşılıyoruz. Başkanımızın Samsun'a hizmette önemli işler yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı Projesi'nin tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini, hem Samsunluların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin burada tarihi bir yolculuğa çıkacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir Bu projeye büyük önem veriyoruz. Burası tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek. Saathane Meydanı, Subaşı Meydanı ve Bankalar Caddesi ile Anakent İş Merkezi'nin bulunduğu alanı da içine alarak burayı bir bütün olarak değerlendirildiğimizde yapılacak otoparklarla birlikte Samsun'un turizmine, tarihine ve kültürüne önemli bir ışık tutacak" diye konuştu.

Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak
Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak
Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak
Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak

Mustafa Demir, Turizm, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei