Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak - Son Dakika

Saathane Meydanı tarihe ışık tutacak

SAMSUN - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, "Kültürel mirasımıza sahip çıkma projemiz" dediği Saathane Meydanı, tarihe ışık tutacak. Burada yapılan çalışmalardan hem vatandaşlar hem de bölge esnafı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Demir'e teşekkür etti.

Samsun'da 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi'nde adım adım sona doğru yaklaşılıyor. Bölgeyi tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan çalışmaları her gün yerinde takip ederek inceliyor. "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir" diyerek burada yapılan çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren Başkan Demir, projenin tamamlandığında ticari canlılığın yeniden başlayacağını ifade etti.

Sultan 2.Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında yaptırdığı Saat Kulesi çevresinde şekillenen proje kapsamında 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan, 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki estetik dokuya zarar vermeden yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Umut Sağlam, estetiği bozan yapıların yıkılmasıyla Saathane Meydanı'nda önemli değişiklikler meydana geldiğini söyleyerek, "Burası eskiye nazaran çok değişti. Devam eden süreçte çeşitli restorasyonlar yapılıyor. Yıkımlar yerinde ve güzel oldu. Projeyle tarihe önem veriliyor. Samsun, bu değişimle daha da güzel hale geldi. Proje tamamlandığında da Saathane Meydanı, daha başka olacak" dedi.

Emekli öğretmen Yaşar Tüter ve Celal Kılıç, yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Saathane Meydanı esnaflarından Cahit Saba ile Mehmet Kılıç ise "Tarihi Hamam ve Taşhan düzenlendi. Esnaf mağdur edilmeden dükkanları yıkıldı. Mal sahipleri bu yıl inşaat tamamlandıktan sonra yeni dükkanlarına kavuşacak. Saathane, Samsun'un merkezi, tarihi bir yer. Böyle bir projenin yapılıyor olması da çok güzel. Eskiden çarpık bir yapı vardı. Ama bu kötü durum ortadan kalkmaya başladı. Esnaflar olarak olumlu karşılıyoruz. Başkanımızın Samsun'a hizmette önemli işler yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı Projesi'nin tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini, hem Samsunluların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin burada tarihi bir yolculuğa çıkacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir Bu projeye büyük önem veriyoruz. Burası tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek. Saathane Meydanı, Subaşı Meydanı ve Bankalar Caddesi ile Anakent İş Merkezi'nin bulunduğu alanı da içine alarak burayı bir bütün olarak değerlendirildiğimizde yapılacak otoparklarla birlikte Samsun'un turizmine, tarihine ve kültürüne önemli bir ışık tutacak" diye konuştu.