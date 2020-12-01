"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor - Son Dakika

"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor

01.12.2020 14:57

Antalya'da artan vaka sayıları ve yeni gelen kısıtlamalar sonrası 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların pazarlarda olmaması yoğunluğu azalttı, satışı düşen esnaf ise fiyatların da düşeceği konusunda endişelenmeye başladı.

Antalya'da artan vaka sayıları ve yeni gelen kısıtlamalar sonrası 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların pazarlarda olmaması yoğunluğu azalttı, satışı düşen esnaf ise fiyatların da düşeceği konusunda endişelenmeye başladı. Pazar esnafı, özellikle yaşlı vatandaşların çıkmalarına müsaade edilen saatlerde dahi pazara girip hemen çıktığını belirterek, "Saatim doldu' deyip kaçıyorlar. Hastalık çoğaldı, korkup gelmeyenler de var. Satış olmazsa fiyatlar düşer" dedi.

Korona virüs vakalarının artmasının ardından dün açıklanan kısıtlama kararları sonrası, polis ve zabıta ekipleri kapalı halk pazarlarındaki denetimlerini arttırdı. Yabancı uyruklu yerleşik kişilerin yoğunlukta olduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda ekipler alışveriş başlamadan önce tüm esnafın İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasından sorgularını gerçekleştirdi. Pazar içerisinde devriyeler halinde gezen zabıta ekipleri, maskesini düzgün takmayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı gözlendi. Pazarda, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların çıkış saatleri haricindeki saatlerde yoğunluk olmadığı gözlendi. Alışverişin azaldığını söyleyen pazar esnafıysa, fiyatların düşeceği konusunda endişe yaşadığını dile getirdi.

"SAATİM DOLDU' DEYİP KAÇIYORLAR"

Esnaftan Fadime Eniş, alışverişin azaldığını belirterek, "Yaşlılar hemen alıp dönünce alışverişler biraz durdu. Çoğu paket istiyor. Bu bizi ister istemez etkiledi. Satışlarımız düştü. 'Saatim doldu' deyip kaçıyorlar. Hastalık çoğaldı, korkup gelmeyenler de var. Satış olmazsa fiyatlar düşer" dedi.

Pazarda genelde maske kuralına uyulmaya başlandığını ifade eden Eniş, "Genelde esnaflar burnunu açıyor. Sıkılıyorlar ama vaka çoğaldı. Pazara korkarak geliyoruz. Mecburuz" diye konuştu.

"FİYAT DÜŞER DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Esnaf Ahmet Tunca da virüs vakaların artışıyla birlikte kalabalığın azaldığına dikkat çekerek, "Müşteriler çekingen, kalabalıktan uzak duruyorlar. Hastalık da çoğaldı, bunun da etkisi var. 20 yaş altı çalışanlar vardı, onlar gelmiyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlar önceden 1-2 saat pazarı dolaşıyordu, şimdi hemen alıp çıkıyorlar. Korku var. Satışlar ister istemez düşüyor. Fiyatlar şu an normal ama düşer diye düşünüyorum" dedi.

Tunca, yerleşik yabancıların maske takmadığını da işaret ederek, "Söyleyince de tepki gösteriyorlar. 'Bana bir şey olmaz' diyenler de var. Bu hastalık ciddi bir şey, şakası olmaz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Saatim geldi deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
Saatim geldi deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
Saatim geldi deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
Saatim geldi deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor

Semt Pazarı, Antalya, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Saatim geldi' deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor - Son Dakika


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