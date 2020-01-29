Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı - Son Dakika

Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı

6 saat önce

ABD'de antika ürünlerle ilgili düzenlenen bir televizyon programına katılan emekli asker, 1970 yılında aldığı kol saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı.

Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı, System.String[]

ABD'de antika ürünlerle ilgili düzenlenen bir televizyon programına katılan emekli asker, 1970 yılında aldığı kol saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Bonanzaville kentinde antika eşyalara değer biçilen 'Antiques Roadshow' isimli televizyon programına katılan ve ismi verilmeyen emekli asker, 1970 yılında 346 dolara satın aldığı saati değer biçilmesi için programa getirdi. Antika saatler konusunda uzman bir kişiye saatine değer biçilmesi için getiren emekli asker, ilk önce saatinin değerinin 400 bin dolar olduğunu duyunca kendini yere attı. Antika uzmanı, saatin hiç kullanılmamış ve 1970 senesinde çok az üretilmiş olduğu için 500 bin ile 700 bin dolar arasında olduğunu söyledi. Antika uzmanı "saati bu şartlar altında değerlendirdiğimizde, dünyada daha iyisi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saatten görüntüler

Antika uzmanı ile emekli askerden görüntüler

Emekli askerin kendini yere atması


Amerika Birleşik Devletleri, Dakota, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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