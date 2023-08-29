Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor

İngiliz devi Manchester United, Süper Lig takımı Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın transferini 30 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak.

30 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi. Manchester United'ın, 25 yaşındaki kaleci için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü kaydedildi.

7 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Premier Lig devi, 25 yaşındaki eldiven için sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte toplamda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.