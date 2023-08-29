Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor - Son Dakika

Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor

Son Güncelleme: 29.08.2023 17:35

Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın transferini 30 Ağustos'ta resmi olarak duyurmayı planlıyor.

İngiliz devi Manchester United, Süper Lig takımı Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın transferini 30 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak.

30 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi. Manchester United'ın, 25 yaşındaki kaleci için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü kaydedildi.

7 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Premier Lig devi, 25 yaşındaki eldiven için sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte toplamda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Saatler kaldı! Manchester United, Altay Bayındır'ı resmen açıklıyor
Saatler kaldı! Manchester United, Altay Bayındır'ı resmen açıklıyor

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor - Son Dakika
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