Saatler sonra enkaz altından 1 kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika

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Saatler sonra enkaz altından 1 kişi daha sağ çıkarıldı
6 saat önce
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır."
(İHA)
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