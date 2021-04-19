SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika

SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

19.04.2021 17:11

AFYONKARAHİSAR'da alacağını istemek için gittiği balıkçıda 2 kişi tarafından saatlerce dövüldükten sonra şikayetçi olan Şükrü Can Kahvecigil (16), mahkemenin ilk duruşmada, tutuklu sanığı da tahliye etmesine tepki gösterdi.

AFYONKARAHİSAR'da alacağını istemek için gittiği balıkçıda 2 kişi tarafından saatlerce dövüldükten sonra şikayetçi olan Şükrü Can Kahvecigil (16), mahkemenin ilk duruşmada, tutuklu sanığı da tahliye etmesine tepki gösterdi. Şükrü Can, "Hakkımızı aradık, hakkıyla da çalıştık ama haksız duruma düştük. Üstüne de dayak yediğimiz kar kaldı" dedi.

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Şükrü Can Kahvecigil, 7 Mart günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can Kahvecigil, Akif A. ve A.S.'nin isteği üzerine pazarda akşama kadar çalıştı. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can Kahvecigil daha sonra kent merkezindeki dükkana gitti. Burada iddiaya göre Akif A. ve A.S. içki içeceklerini, Şükrü Can Kahvecigil'e de içmesini teklif etti. Önce kabul etmeyen daha sonra ısrarlar üzerine iki bardak içki içen Şükrü Can Kahvecigil, Akif A. ve A.S.'ye parasını verip vermeyeceklerini sordu. Öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Dayaktan kurtularak hastanede tedaviye alınan Şükrü Can Kahvecigil'in yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

4 BİN TL ÜZERİNDEN ÇIKTI

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can Kahvecigil, şüphelilerden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can Kahvecigil'in üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede Akif A. ile A.S.?nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Şükrü Can K.?nin ise 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması istendi.

Suçun 'basit yaralama' olduğunu değerlendirilerek Akif A. ile A.S. hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akif A. ile A.S., geçen hafta cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonunda Akif A.?nın serbest bırakılmasına A.S.'nin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.

'İLLA CİNAYET OLMASI MI LAZIM'

Şükrü Can Kahvecigil ve babası Özkan Kahvecigil, her iki sanığın da serbest kalmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle içinin yandığını söyleyen Özkan Kahveciğil, "Haklı veya haksızlığından demiyorum, içimin yandığından diyorum. Fakat ilk mahkemede adamı serbest bırakıldı? dedi.

'HIRSIZ DEĞİL BENİM OĞLUM'

Oğluna 'hırsız' diye hitap ettiklerini söyleyen Özkan Kahvecigil, "Buna hırsız diyor, kaç sefer hırsız dediler benim oğluma. Hırsız değil benim oğlum, hiçbir şekilde kabul etmiyorum bunu. İkisi de elini kolunu sallaya sallaya gitti" diye konuştu.

'YEDİĞİMİZ DAYAK KAR KALDI'

Şükrü Can Kahvecigil de, "Hakkımızı aradık, hakkıyla da çalıştık ama haksız duruma düştük. Üstüne de dayak yediğimiz kar kaldı. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karahisar, Şükrü Can, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAATLERCE DAYAK YEDİĞİ SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika


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