Son Dakika Haberleri: Saatlerdir Devam Eden Fabrika Yangınında Alev Topları Yükseliyor

Saatlerdir Devam Eden Fabrika Yangınında Alev Topları Yükseliyor

12 dakika önce

Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor.

Saatlerdir Devam Eden Fabrika Yangınında Alev Topları Yükseliyor, System.String[]
Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor. Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topları yükselirken çevreye yoğun duman da yayılıyor. Havadan çekilen görüntülerde ise kimyasalların etkisiyle büyüyen alevlerin tüm çatıyı sardığı görülüyor.

Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre illerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da meydana geldiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Arnavutköy, Güncel
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