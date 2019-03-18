Saatlerdir Devam Eden Fabrika Yangınında Alevler Yükselmeye Devam Ediyor
1 saat önce
Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alevler yükselmeye devam ediyor Yoğun dumanın eşlik ettiği yangında alevler tüm çatıyı sardıİSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.
Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alevler yükselmeye devam ediyor
Yoğun dumanın eşlik ettiği yangında alevler tüm çatıyı sardı
İSTANBUL - Arnavutköy
'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Patlamaların eşlik ettiği yangında alev topları yükselirken çevreye yoğun duman yayılıyor. Havadan çekilen görüntülerde ise kimyasalların etkisiyle büyüyen alevlerin tüm çatıyı sardığı görülüyor.
Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre ilçelerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da eşlik ettiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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