Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu - Son Dakika

Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakınlarının saatlerdir ulaşamadığı 2 kişi, camdan içeri giren itfaiye ekiplerince evde uyurken bulundu.

Saatlerdir haber alınamayan 2 kişi evde uyurken bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakınlarının saatlerdir ulaşamadığı 2 kişi, camdan içeri giren itfaiye ekiplerince evde uyurken bulundu.


Edinilen bilgiye göre, yakınları tarafından saatlerdir haber alınamayan 2 kişiye, Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutları'nda kaldıkları evde defalarca zile basılarak, kapı çalınmasına rağmen ulaşılamadı. Durumdan endişelenen vatandaşlar, ekiplere haber verdi.


Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Çok sayıda meraklı vatandaş da çevrede toplandı. Tüm çabalara rağmen 2 kişiden cevap gelmemesi üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3 katın camından içeri girdi. Evde bulunan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu ve uyuya kaldığı ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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