Son Dakika Haberleri: Saatlerdir Kayıp Olan Dört Dağcıdan Haber Var

Saatlerdir Kayıp Olan Dört Dağcıdan Haber Var

5 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine başlatılan operasyon sonuç verdi.

Saatlerdir Kayıp Olan Dört Dağcıdan Haber Var, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine başlatılan operasyon sonuç verdi. Dört dağcı, saatler sonra sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dört dağcı kamp kurmak için Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'na çıktı. Burada çadır kuran Kemal Lale, Kübra Rana Bağ, Abdullah Bayram ve isminin Sezin olduğu öğrenilen dört kişi, gruplarından ayrılarak daha sonrada bölgede kaybolmuştu. Yakınlarının endişe etmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekibi sevk edilirken, başlatılan kurtarma operasyonunda arazi didik didik edildi.

Saatlerdir aranıyorlardı, iyi haber geldi

Haber alınmayan dağcılardan ise iyi haber geldi. Ekiplerin, kayıp dört dağcının izine ulaştığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da, saatlerdir kayıp olan dağcıların bölgede başlatılan operasyon sonrasında bulunduğunu duyurdu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:57 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:02:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saatlerdir Kayıp Olan Dört Dağcıdan Haber Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]