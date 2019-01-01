Saatlerdir Kayıp Olan Dört Dağcıdan Haber Var
1 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine başlatılan operasyon sonuç verdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine başlatılan operasyon sonuç verdi. Dört dağcı, saatler sonra sağ salim bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dört dağcı kamp kurmak için Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'na çıktı. Burada çadır kuran Kemal Lale, Kübra Rana Bağ, Abdullah Bayram ve isminin Sezin olduğu öğrenilen dört kişi, gruplarından ayrılarak daha sonrada bölgede kaybolmuştu. Yakınlarının endişe etmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekibi sevk edilirken, başlatılan kurtarma operasyonunda arazi didik didik edildi.
Saatlerdir aranıyorlardı, iyi haber geldi
Haber alınmayan dağcılardan ise iyi haber geldi. Ekiplerin, kayıp dört dağcının izine ulaştığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da, saatlerdir kayıp olan dağcıların bölgede başlatılan operasyon sonrasında bulunduğunu duyurdu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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