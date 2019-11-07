Son Dakika Haberleri: Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar
Son Dakika Güncel Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar

Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar

6 saat önce

İZMİR'de özel bir okulun öğrencileri, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesi, dikkat çeken bir anma etkinliği düzenledi.

Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar, System.String[]

İZMİR'de özel bir okulun öğrencileri, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesi, dikkat çeken bir anma etkinliği düzenledi. 215 lise öğrencisi, önce İzmir'in simgesi tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu, sonra da yanlarında getirdikleri saatleri Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'e değil, 09.04'e kurarak, "Sen hiç ölmedin, hep bizimlesin" mesajını verdi.

Türkiye, 10 Kasım'da ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. İzmir'deki özel bir okul ise Atatürk'ü farklı bir etkinlikle anmayı tercih etti. Okulun 215 lise öğrencisi, tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu. Önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler sonra da yanlarında getirdikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'e değil, 09.04'e kurdukları saatlerini, Saat Kulesi'ne bıraktı. Kimi kol saatini kimi ise duvar ve masa saatlerini 09.04'e kurarak, "Atam sen hiç ölmedin, hep bizimlesin" mesajını verdi. Okul Müdürü Özge Kavgır, böyle bir talebin öğrencilerden geldiğini belirterek, "Öğrenciler bizden böyle bir talepte bulundu. Biz de öncü olduk. Öğrencilerimiz farkındalık yaratmak istedi. Farklı bir etkinlikle Atatürk'e saygılarını sunmak istediler. Saat Kulesi İzmir'in sembolü. Onlar da güçlü bir anma töreni için burada toplandılar. Biz burada, hala Atatürk ile birlikte olduğumuzun mesajını vermek istedik. Saatler bizim için hala dokuzu dört geçiyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık. Hep Ata'mızın izindeyiz" diye konuştu.


Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
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