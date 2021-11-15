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Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı - Son Dakika

Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı

15.11.2021 08:03
Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı

Muğla'da saatli kavşağın bulunduğu yeşil alana park edilen bir tır, çevredeki vatandaşların şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Birçok kişi aracın kaza yaptığını düşünürken, bir vatandaş ise "TIR'ın içinde makina vardı. Gündüz bu bölgede çalıştı. Akşam, TIR'ı getirip buraya park edip gittiler" sözlerine yer verdi.

Menteşe İlçesinde Adliye karşısındaki saatli kavşağın bulunduğu yaya geçişinin bile olmadığı yeşil alana park eden TIR şaşkınlığa neden oldu.

Saatli kavşağın ortasına park edilen tır vatandaşları şaşkına uğrattı

VATANDAŞLAR KAZA YAPTI ZANNETTİ

42 EEB 40 plakalı TIR'ın, kaza yaptığı düşünülürken, çevredeki vatandaşlar şoförün aracı park ederek bölgeden uzaklaştığını söyledi. Bir vatandaş, "TIR'ın içinde makina vardı. Gündüz bu bölgede çalıştı. Akşam, TIR'ı getirip buraya park edip gittiler. Sonra polis ekipleri geldi. Fotoğraf çektiler, kimseyi bulamayınca gittiler. Biz de anlam veremedik" dedi.

Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saatli kavşağın ortasına park edilen tır, görenleri şaşırttı - Son Dakika
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