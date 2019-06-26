Saatli köyünün su sorunu çözüldü
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Kilis İl Özel İdaresi tarafından saatli köyünde sondaj vurularak, bulunan içme suyu ile köyün su sorunu çözüldü.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi tarafından saatli köyünde sondaj vurularak, bulunan içme suyu ile köyün su sorunu çözüldü.
İl Özel İdaresi tarafından Kilis Merkeze bağlı Saatli köyünün otluca mezrasında, sondaj kuyusu açılması sonucu bulunan içme su nedeniyle köyde sevinç yaşandı.
İl Genel Meclis Başkanı
Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve Su Kanal Müdürü İbrahim Halil
Nacaroğlu yerinde inceleyerek köy halkının su sevincine ortak oldular. - KİLİS
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