140 KM hızla giden aracın kaputu açıldı, korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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140 KM hızla giden aracın kaputu açıldı, korku dolu anlar saniye saniye kamerada

02.12.2022 15:42

Saatte 140 km hızla giden aracın aracın kaputu rüzgarın etkisiyle bir anda açıldı. Bu esnada ne yapacağını bilemeyen sürücünün panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, trafikte sürat yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu videoda saatte 140 kilometre hızla giden aracın, rüzgarın etkisiyle kaputunun bir anda açılma anı kameraya yansıdı.

ARACIN ÖN CAMI PATLADI

Yanında bulunan arkadaşı ile beraber seyahat eden bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kayıtta olduğu sırada, aracın kaput kısmı bir anda havaya kalktı ve aracın ön camını patlattı.

GÖRÜŞ AÇILARI KAPANDI

Neye uğradığını anlamayan şoför ve arkadaşının, "Kapak açıldı, yavaşla" sözleri duyulurken, büyük bir faciadan kıl payı kurtulmaları tek tesellileri oldu.

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