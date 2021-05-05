Saatte 20 Yıldız Kaymasına Şahit Olacaksınız - Son Dakika

Eta Aquarids meteor yağmuru vakti geldi…

Ne zaman: 6 Mayıs.

İlk görülme tarihi: 1870.

Takımyıldızı: Kova.

Görülmesi beklenen tarih aralığı: 19 Nisan – 28 Mayıs.

Kaynak: Halley Kuyrukluyıldızı.

Gözlerinizi göklerden ayırmayın, saatte 20 yıldız kaymasına şahit olabilirsiniz.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAĞI TERCİH EDİN

Bu yılki şölene şahit olmak için ne teleskop ne de dürbüne ihtiyaç duyacaksınız. Bahçenizde keyifle uzanma şansınız yoksa başınızı camdan dışarı uzatmanız da yeterli.

Bu ışıl ışıl yıldız şovunun oluşumu Dünya'nın, Halley kuyrukluyıldızının 1986'da iç Güneş Sistemi'nden geçmesinin ardından bıraktığı atık bulutu içinden geçiyor olmasına bağlı.

6 Mayıs Perşembe desek de siz Perşembe öncesi ve sonrası izlemeye devam edin, meraklıların kesin heyecan verici görüntüler yakalayabileceğini tahmin ediyoruz.

Daha önce verdiğimiz tüyoları hatırlatalım. Şehir ışıklarından uzak yerleri tercih edin ve gözlerinizi en az 30 dakika karanlığa alıştırın ve... voila!