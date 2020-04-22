Saatte 600 adet N95 maske üretilecek - Son Dakika
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Saatte 600 adet N95 maske üretilecek

1 saat önce

Saatte 600 adet N95 maske üretilecek Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yerli solunum cihazı üreten firmada ve N95 maske makinesi üreten Çerkezköy Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Saatte 600 adet N95 maske üretilecek

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yerli solunum cihazı üreten firmada ve N95 maske makinesi üreten Çerkezköy Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz N95 standardında Sağlık Bakanlığımızın da kabul etmiş olduğu bir maskeyi üretebilmek için önce makinesini kendileri imal ettiler arkasından da yazılımını yüklemek suretiyle N95 maskesinin üretimine geçecekler inşallah. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre saatte 600 tane N95 maske üretilecek" dedi.

Vali Aziz Yıldırım, korona virüsle mücadele kapsamında maske ihtiyacını karşılamak için AR-GE çalışmaları sonucu N95 maske makinesi üreten Çerkezköy Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında N95 standardında maske üreten makine hakkında yetkililerden bilgi aldı ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Vali Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 'Yerli solunum cihazı üretelim' çağrısına uyarak korona virüs salgınının tedavisinde kullanılan mekanik ventilatörleri (yerli solunum cihazı) üreten Arçelik firmasının Çerkezköy'deki fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bilgi veren Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, "Şu ana kadar 200 tane ürettik ve 100 tanesini teslim ettik. 500 tane bu ay sonuna kadar üreteceğiz. Mayıs sonuna kadar da 5 bin tane üreteceğiz" dedi.

Sonrasında fabrikayı gezen Vali Yıldırım, korona virüs pandemisinin tedavisinde hayat kurtaran yerli solunum cihazını ürettikleri için Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Saatte 600 tane N95 maske üretilecek"

Ziyaret sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, "Korona virüsle mücadele kapsamında okullarımızın da burada neler yapabileceğini gördük. Öğretmenleriz, öğrencilerimiz N95 standardında Sağlık Bakanlığımızın da kabul etmiş olduğu bir maskeyi üretebilmek için önce makinesini kendileri imal ettiler arkasından da yazılımını da yüklemek suretiyle N95 maskesinin üretimine geçecekler inşallah. Arkadaşlarımız verdiği bilgiye göre saatte 600 tane N95 maske üretilecek. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu Tekirdağ sınırlarımız içerisinde yapılan başka bir güzellik var, solunum cihazı üretiliyor. Buradan önce orayı ziyaret ettik. Arçelik tesisinde boş olan bir bölümü yenilemek ve yeniden dizayn etmek suretiyle solunum cihazı üretmeye başlandı. Şu anda günde 100 tane üretiyorlar. Günlük 250 solunum cihazı üretmek için hazırlıklar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerinden aldığı söz üzerine mayıs ayının sonuna kadar 5 bin tane solunum cihazı üretecekler. Solunum cihazı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışabilecek düzeydeyiz. Ülkemizde, Tekirdağ'da çok güzel şeyler yapılıyor, tüm emeği geçenlere sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Vali Yıldırım'a Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan eşlik etti.

Saatte 600 adet N95 maske üretilecek

Anadolu Lisesi, Aziz Yıldırım, Çerkezköy, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:41 Kaynak: İHA

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