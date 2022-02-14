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Saatte 90 kilometre hıza ulaşan otobüse tutunan patenli gençler, 2 ilçe değiştirdi - Son Dakika

Saatte 90 kilometre hıza ulaşan otobüse tutunan patenli gençler, 2 ilçe değiştirdi

14.02.2022 09:51
Saatte 90 kilometre hıza ulaşan otobüse tutunan patenli gençler, 2 ilçe değiştirdi

İZMİR'in Bornova ilçesinde patenli 2 genç, akan trafiğe aldırış etmeden saatte 90 kilometre hıza ulaşan belediye otobüsünün arkasına tutunup yaklaşık 5 kilometre yol gitti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde patenli 2 genç, akan trafiğe aldırış etmeden saatte 90 kilometre hıza ulaşan belediye otobüsünün arkasına tutunup yaklaşık 5 kilometre yol gitti. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine ulaşan gençler, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Bornova'da cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, patenli 2 genç, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün arkasına tutundu. Gençler, Ankara Caddesi'ne geldiğinde yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasında kilometrelerce yol gitti. Gençler hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine kadar devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli gençlerin zaman zaman tek ayak üzerinde yola devam ettikleri görüldü.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saatte 90 kilometre hıza ulaşan otobüse tutunan patenli gençler, 2 ilçe değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saatte 90 kilometre hıza ulaşan otobüse tutunan patenli gençler, 2 ilçe değiştirdi - Son Dakika
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