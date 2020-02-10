Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Saba Tümer, 'Beckham'la aynı yatakta yattı' haberlerine isyan etti - Son Dakika Magazin

Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

19 dakika önce

Katar tatilinde, daha önce David Beckham'ın kaldığı otel odasında kaldığını söyleyen Saba Tümer, sözlerinin çarpıtılarak haber yapılmasına isyan etti.

Katar tatilinde uyuduğu yatakta daha önce ünlü futbolcu David Beckham'ın yattığını açıklayan Saba Tümer, laflarının çarpıtılıp 'tık' malzemesi yapılmasına sinirlendi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Saba Tümer, bazı haberlerin insani değerleri ayaklar altına aldığından yakındı.

Hürriyet Gazetesi'nin attığı "Saba Tümer: David Beckham'la aynı yatakta yattım" başlığına sinirlenen sunucu, "Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak hiçbir meslek ahlakına yakışmaz ve hiç yakıştıramadım. Kadına şiddetin bir örneği olan bu başlık için başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bu şiddete sorgusuz sualsiz ortak olan tüm haber sitelerini şahsım ve bu muamelelere maruz bırakılan tüm kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tümer ayrıca paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'ni de etiketledi.

Saba Tümer, Beckham'la aynı yatakta yattı haberlerine isyan etti
Hürriyet Gazetesi, David Beckham, Saba Tümer, Katar, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:44 
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