Katar tatilinde uyuduğu yatakta daha önce ünlü futbolcu David Beckham'ın yattığını açıklayan Saba Tümer, laflarının çarpıtılıp 'tık' malzemesi yapılmasına sinirlendi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Saba Tümer, bazı haberlerin insani değerleri ayaklar altına aldığından yakındı.

Hürriyet Gazetesi'nin attığı "Saba Tümer: David Beckham'la aynı yatakta yattım" başlığına sinirlenen sunucu, "Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak hiçbir meslek ahlakına yakışmaz ve hiç yakıştıramadım. Kadına şiddetin bir örneği olan bu başlık için başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bu şiddete sorgusuz sualsiz ortak olan tüm haber sitelerini şahsım ve bu muamelelere maruz bırakılan tüm kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tümer ayrıca paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'ni de etiketledi.