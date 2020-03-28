Saba Tümer'den sert çıkış: "Senin de başına gelebilir" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Saba Tümer'den sert çıkış: 'Senin de başına gelebilir' - Son Dakika Magazin

Saba Tümer'den sert çıkış: "Senin de başına gelebilir"

6 saat önce

Başkalarına zarar vermemek için evde oturduğunu söyleyen Saba Tümer, "Sen celebrity isim olabilirsin, Prens Charles olabilirsin ama senin de başına gelebilir.

Saba Tümer'den sert çıkış:

Başkalarına zarar vermemek için evde oturduğunu söyleyen Saba Tümer, "Sen celebrity isim olabilirsin, Prens Charles olabilirsin ama senin de başına gelebilir. Nitekim Prens Charles'in de başına geldi" dedi. Yardımcısına gelmediği günlerin yevmiyesini vererek izin verdiğini söyleyen başarılı sunucu, bu dönemde televizyona geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.


İşte Saba Tümer'in öne çıkan açıklamaları;


Beni sinirlendiren sokağa çıkmak mecburiyeti olmayan kişilerin sokakta sosyalleşmesi oldu. Hala neyin sosyalleşmesi? Ben de ailemi görmeyi, arkadaşlarımla eğlenmeyi bilirim. Belki ben de taşıyıcıyım. Bilemezsin ki… Başkalarına zarar vermemek için evde oturuyorum.


Evde çok güzel vakit geçiriyorum. Yapacak çok şey de varmış evde… Temizlik yapıp evi siliyorum. Saçımı, makyajımı yapıyorum. Takipçilerimle konuşuyorum. Yoga, meditasyon yapıyorum. Geçiyor vakit bir şekilde…


Bir kesim var sokağa çıkan… Herkesin kendi kararı… Ben büyüklerimizi dinliyorum. Sokağa çıkmayın dendiğinde çıkmıyorum. 14-15 gün yürümedim. Hayatımdan çok fazla bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Önümüzde İtalya, İspanya, Çin gibi örnekler var. Çektiğim videoda da söylemiştim. Hadi okuduğunu anlamıyorsun. İdiot musun? Meğer İngiltere'de de sözlüğe girmiş. 'Korona idiot' diye…


Bizlerin de evlerinde oturması gerekiyor. Sen celebrity isim olabilirsin, Prens Charles olabilirsin ama senin de başına gelebilir. Nitekim Prens Charles'in de başına geldi. Bir de, "O da evde oturuyormuş" dedirtip örnek olmamız gerekiyor.


Nisan ayında başlatacağım bir projem vardı. Üniversitelere gidecektim. İptal ettim. Bu süreci elimden geldiğince, akıl sağlığımı da koruyarak evde geçiriyorum.


Haftada 3 gün gelen yardımcım vardı. Onun da sağlığı çok önemli… Buraya gelmek için birkaç vasıta değiştirip geliyor. Gelmediği günlerin yevmiyesini vereceğimi söyleyip yardımcıma izin verdim.


Televizyona döneceğim. Geceyi tercih ederim. Tekrardan bir 'Talk Show' yapmak istiyorum. Bu dönemde karar verdim geri dönmeye… İnsanların eğlenmeye, kafayı dağıtmaya ihtiyacı var. Üzerime düşen görevi yapacağım.


David Beckham videosunda maksat eğlenmekti. Ben de eğlendim. İzleyenler de eğlendi. Üçüncü de tanışırsak daha çok eğleneceğim. Evli barklı adam sonuçta ama bir karşılaşmak isterim dünya gözüyle…


Bazen geçmiş programlarımı izlediğimde ne kadar çok gülmüşüm diyorum. Ne gerek vardı o kadar gülmeye?


Bugüne kadar yaptığım programların hepsi bana göre değerliydi ama Sezen Aksu ile yapmış olduğum program kült bir programdı. Ajda Pekkan ile yaptığım programda kült programlarım arasında… Mütevazı olamayacağım. İyiyim yani…


Kahkaha krizine girdiğim programlar oldu. Gözümden yaş geldi. Kendime gelemedim. Video koydular araya ben toparlayayım diye…


Kötü bir gafım olmadı. Kimseyi üzecek bir gafta bulunmadım. Programımdan sonra hiçbir konuğu evine rezil olacak şekilde göndermedim. O konuda çok hassas davrandım. Çok huzurluyum.

Prens Charles, Saba Tümer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14 

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