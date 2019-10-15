Sabah ailesinin mutlu günü

Sabah Gazetesi Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın kızı Hilal İlknur Okumamış hayatını iç mimar ve ışık dizayn mühendisi Mustafa Kemal Akkaya ile birleştirdi.



Sabah Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın kızı Hilal İlknur Okumamış ile sanayici ve turizmci Muharrem Akkaya'nın oğlu Mustafa Kemal Akkaya masal gibi bir düğün ile hayatlarını birleştirdi. Ramada Plaza'da gerçekleşen düğün Antalya'nın iş, siyaset ve basın dünyasını buluşturdu. Ev sahipleri İbrahim ve Meryem ile Muharrem ve Ülker Akkaya, misafirler ile tek tek ilgilendi.



Genç çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Düğünün kendisi için özel bir anlamı olduğunu anlatan Böcek, İbrahim Okumamış'ın 25 yıllık arkadaşı olduğunu, grafiker olan Hilal İlknur Okumamış'ın da mesai arkadaşı olduğunu vurguladı. Nikahta şahitliklerini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Merve Özkaleli Akçetin ve Ahmet Rıfat Bilgi yaptı. Vali Karaloğlu, "Rabbim yeni çifte iki cihan saadeti nasip etsin" dileklerinde bulundu.



Yabancı konuklar



Törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. İç mimar ve ışık dizay mühendisi olan Mustafa Kemal Akkaya'nın Almanya'da ihtisas yaptığı dönemdeki arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda yabancı misafir de genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. - ANTALYA