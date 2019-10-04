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Sabah alevlere uyandılar

2 saat önce

Düzce'de sabah saatlerinde depo olarak kullanılan tek katlı barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Düzce'de sabah saatlerinde depo olarak kullanılan tek katlı barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangın; sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 982. Sokak'ta Kerim Öztürk'e ait evin yanındaki depo olarak kullanılan tek katlı barakada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Deponun bitişiğinde bulunan ev sakinler de dışarı çıkarak alevlere bahçe hortumu ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere hemen müdahale etti. Deponun bitişiğinde bulunan Kerim Öztürk'e ait eve alevlerin sıçramaması için büyük çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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