Son Dakika Haberleri: Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti
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Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti

56 dakika önce

WESTPARK'ta gerçekleştirilen şenlik, sabah saat 11.00'de başladı, gece yarısına kadar devam etti.

Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti, System.String[]
WESTPARK'ta gerçekleştirilen şenlik, sabah saat 11.00'de başladı, gece yarısına kadar devam etti. Şenlik boyunca Münih'te yaşayan 18 ülkenin vatandaşları halk oyunları ve dans ekipleriyle sahne alıp gösterilerini yaptı. Şenlikte Türkiye adına 'Zeybek' grubu gösteri yaptı. Şenliğin son bölümünde ise antik tiyatro salonunda 'Almanya' isimli Türk filmi gösterildi.

Şenliğin açılış töreninde konuşan Münih Göçmenler Meclisi Başkanı Dimitrina Lang, "Münih, hepimizin barış ve sevgi içinde yaşadığı bir şehirdir. Ayrım yapmadan ve herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Bu birlikte yaşamın en önemli noktası. Sevgi ile olmalı her şey" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:33 
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