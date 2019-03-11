Son Dakika Haberleri: Sabah Çay Dağıtıyor, Akşam Seçim Çalışması Yapıyor

Sabah Çay Dağıtıyor, Akşam Seçim Çalışması Yapıyor

12 dakika önce

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna (53), sabah kendisine ait kahvehanede çalışırken, akşam seçim çalışmalarını yürütüyor.

Sabah Çay Dağıtıyor, Akşam Seçim Çalışması Yapıyor, System.String[]
DEMOKRATİK Sol Parti (DSP)  Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna (53), sabah kendisine ait kahvehanede çalışırken, akşam seçim çalışmalarını yürütüyor. Durna, "Başkan seçilirsem makam odasının kapısını sökeceğim" dedi.

DSP Genel Merkezi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkan Adayı olarak kahvehane işleten Ali Durna'yı gösterdi. Geçmişte 8 yıl yaptığı imamlıktan 1996 yılında istifa edip, çeşitli otellerde yönetici olarak da görev yapan Durna, sabah iş yerinde müşterilerine çay, kahve, meşrubat servisi yaparken, akşam her biri esnaf olan 21 belediye meclis üyesi adayı ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor.

DSP Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna, 'Ceketimi koysam kazanır' zihniyetinin geçerliliğini yitirdiğini belirterek, "Rahmetli Bülent Ecevit'in düşünceleri doğrultusunda ve onun çizdiği yolda belediyeciliğin ticarethane olmadığını göstermek, hizmet üreten, halka hizmet götüren bir belediye anlayışını yerleştirmek için aday oldum. Tamamen farklı bir belediyecilik anlayışıyla bu yola çıktığımızın bilinmesini isterim. Seçilmem durumunda öncelikle belediyedeki başkanlık kapısını söktüreceğim. Menteşe ilçesi sınırlarında yetimler için 'Şefkat Birimi', 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 'Vefa Birimi', sokak hayvanları için 'Vicdan Birimi' kurulacak. Belediyede bağımsız insan kaynakları birimi oluşturacak ekipler nitelikli ve uzman kadrolarla işe alınacak" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:56 Kaynak: DHA

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