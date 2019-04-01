Sabah Çıkan Kavgada Görüntülenmişti... Serbest Bırakılan Taraflar Yeniden Birbirine Girdi: 1 Ölü

Sabah çıkan kavgada görüntülenmişti.

Sabah çıkan kavgada görüntülenmişti... Serbest bırakılan taraflar yeniden birbirine girdi: 1 ölü

Kavgada kalbinden bıçaklanarak ölen adamdan geriye sabah çekilmiş görüntüleri kaldı



ADIYAMAN - Adıyaman'da, sabah saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın tarafları serbest bırakıldıktan sonra yeniden birbirine girdi. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış olayda 5 kişi darp neticesi yaralanırken 10 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan taraflar, aynı yerde tekrar birbirine girdi. Yeniden başlayan kavgada Cengiz Çiftçi (32), isimli adam, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. Olay yerinde ağır yaralanan Cengiz Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cengiz Çiftçi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cengiz Çiftçi'den geriye sabah saatlerinde yaşanılan kavga esnasında çekilen görüntüler geriye kaldı.

Polis ekipleri olayı yapan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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