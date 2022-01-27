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Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu - Son Dakika

Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu

27.01.2022 15:49
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. 70 yaşındaki adam, evinin balkonunda asılı halde bulundu.

Kan donduran olay, Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi 611 sokak üzerinde bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.S. evinin caddeye bakan balkonunda iple asılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sabah dışarıya çıkan komşular, yaşlı adamı balkonda asılı halde buldu
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İstiklal Mahallesi, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu - Son Dakika
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