Kan donduran olay, Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi 611 sokak üzerinde bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi.
Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.S. evinin caddeye bakan balkonunda iple asılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu - Son Dakika