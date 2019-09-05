Sabah erken öttüğü için mahkemelik olan horoz davayı kazandı: Ötmeye devam edecek

Fransa'da sabahın erken saatlerinde yüksek sesle öttüğü için komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horoz davayı kazandı.



Tatil için kırsal bölgelerde ev alan şehirlilerle köylüler arasındaki anlaşmazlığın sembolü olan dava Fransa kamuoyunda geniş yer buldu. Saint-Pierre-d'Oléron adlı yaklaşık bir kasabada yaşayan ve sahibi tarafından Maurice ismi verilen horoz, emekliliklerinin ardından kasabaya komşu olarak gelen çiftin tepkisiyle karşılaştı. Horozunu kasaba dışında bir çiftliğe göndermeyi reddeden Maurice'ın sahibi Corinne Fesseau, uzlaşma taleplerini reddetti. Çok erken ve çok gürültülü öttüğü gerekçesiyle susturulmak istenen Maurice kısa sürede mahkemelik oldu.