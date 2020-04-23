Sabah "esnaf destek paketine" başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabah 'esnaf destek paketine' başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı - Son Dakika

Sabah "esnaf destek paketine" başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı

7 saat önce

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki nakit ihtiyacını karşılamak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketine sabah başvuru yapan işletme sahibi Nurettin Özbağkıran, akşam kredisini kullandı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki nakit ihtiyacını karşılamak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketine sabah başvuru yapan işletme sahibi Nurettin Özbağkıran, akşam kredisini kullandı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu paket, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirdi.

Bursa'da 30 yıldır ticaretle uğraşan ve son 11 yıldır da Osmangazi ilçesinde medikal sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi Nurettin Özbağkıran, aldığı destek sayesinde 6 çalışanıyla faaliyetine devam ediyor.

"İşçi çıkarmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Özbağkıran, AA muhabirine, medikal sektörünün daha çok perakende kısmında çalıştığını ancak son 8 aydır hastanelere toptan malzeme vermeye başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde maske, dezenfektan gibi ürünlere talebin çok fazla olduğunu dile getiren Özbağkıran, medikal ürünlerin perakende satışın işlerinin durma noktasına geldiğini, maske, dezenfektan gibi malzemelerle işlerini tolere etmeye çalıştıklarını anlattı.

Özbağkıran, bu açıdan diğer sektörlerden biraz daha iyi konumda olduklarını vurgulayarak, "Bu süreçte nakit akışı biraz zor. Sadece bizim sektörümüzün ayakta olması bizim ayakta kalmamıza yetmiyor. Piyasada nakit olmayınca dengeler bozuluyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda Türkiye'yi etkiledi. Biz de bu süreçte etkilendik, etkilenmemek mümkün değil ama diğer sektörlere göre daha az etkilendik diyebilirim. Çok şükür işimizin başındayız. İşçi çıkarmadan çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Sabah başvurdum, akşama 25 bin liralık kredimi verdiler"

Özbağkıran, bu süreçte devletin esnafı ayakta tutmak için ekonomik paketler açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın ekonomik krize girdiği bir dönemde ülkemizin bu kadar hızlı reaksiyon gösterip de devletin bu kadar kolay ekonomik paketler açıklayabileceğini, finansmana bu kadar kolay ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorduk açıkçası. En azından biraz zaman geçtikten sonra paketler açıklanır diye bekliyorduk. Ben bir günde esnaf paketinden faydalandım. Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Sabah başvurdum, akşama 25 bin liralık kredimi verdiler. İlk 6 ay da geri ödemesi yok. Esnaf kartımı da bugün teslim alacağım. 30 yıldır ticaretle uğraşıyorum, bu durum benim için şaşırtıcı oldu diyebilirim. Çünkü diğer ekonomik krizleri de yaşadım. Böylesine kolay krediye ulaşabildiğim hiçbir zaman olmadı. Adres değişikliğinde, kredi kartı başvurusunda bile en az bir gün süre geçiyor. Buna katkısı olan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Devletimizin bizim arkamızda. Bu işe vesile olanlardan Allah razı olsun. Millet ve devlet el ele dedikleri bu olsa gerek."

"Devlet bankası bizim arkamızda oldu"

Kredi başvurusunda kefil veya herhangi bir evrak da istenmediğini dile getiren Özbağkıran, "Ne kefil ne de teminat sordular. Hiçbir şey sormadan paramızı verdiler. Normal bir süreçte bunların olması belki uygun olmayabilir. Sonuçta ticaret yapıyoruz ama bu süreç de normal bir süreç değil. Hepimizin taşın altına elini koyması lazım. Maalesef bazı özel bankalar hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Özel bankaların parmaklarını oynattıklarını görmedim. Devlet bankası sağ olsun bizim arkamızda oldu. Aldığımız nakit aslında çok büyük bir para değil ama biz de bir güven oluşturdu. Devlet var ve ayakta. Devlet olduğu müddetçe bu millet de olacak güvencesi oldu bizde." diye konuştu.

Sabah esnaf destek paketine başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı

Koronavirüs, Bursa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı K. Koreli koronavirüs hastası Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Covid-19 salgını hırsızlık oranını düşürdü, aile içi şiddeti arttırdı Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 18:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabah "esnaf destek paketine" başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]