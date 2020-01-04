Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti - Son Dakika

Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün talimatıyla başlatılan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje ile merkez ve ilçelerdeki liselerde eğitim gören öğrenciler, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor.

Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün talimatıyla başlatılan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje ile merkez ve ilçelerdeki liselerde eğitim gören öğrenciler, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor.


Evlerinden makam aracıyla alınan öğrenciler, kurumların işleyişini yakından takip ederek, toplantılara ve etkinliklere katılıyorlar. Devletin ve kurumların işleyişini görmeleri ve meslek seçimlerine de yardımcı olması hedeflenen proje kapsamında her ay bir öğrenci farklı kurumlarda bir günlüğüne idarecilik yapıyor.


"Bilecik'te eğitim ile ilgili ciddi bir farkındalık oluşturacağız"


Bilecik'teki eğitimle ilgili ciddi bir farkındalık oluşturacaklarını belirten Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Merkez ve ilçelerimizde bulunan tüm birimlerde ayda 1 gün, bir öğrencimiz tam gün staj yapıyor. Amacımız, hem çocuklarımızın devletin ve kurumların işleyişini görmeleri, tanımaları ve bu heyecanı erken yaşta yaşamaları, hem de meslek tercihi yaparken daha bilinçli olmalarını sağlamaktır. Burada ayda bir gün, bir öğrencimiz, il ve ilçelerimizde bir yöneticimizin yanında staj yapıyor. Kendilerine meslek seçerken rol model olarak, staj yaptıkları yerlerde farklı statülerde olan kamu görevlilerinin icra ettikleri görevleri tanıma şansları oluyor. Meslek seçerken de bu iş bana uygundur veya uygun değildir, düşüncelerine katkı sağlamış oluyoruz. Gençlerimiz, idareciliğin sorumluluğunu burada görmüş oluyorlar. Bu yönüyle meslek seçiminde hayata bakışlarında kalıcı etkisi olduğu düşünüyoruz. Daha sonra Valilik ve diğer kurumlarda staj yapan gençlerimizi bir araya getirerek, tanışarak ortak bir hemşehri bilinci oluşmasına katkı sağlayarak, gelecekte meslek sahibi olduklarında Bilecik için neler yapabileceklerini kendi aralarında değerlendiriyorlar" ifadelerine yer verdi.


"Valilik stajı, çalışma azmimi kamçıladı"


Valilik makamının bir günlük temsilcisi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Selcan Deniz, kendisine bu fırsatı veren Vali Şentürk'e teşekkür ederek, bir günlüğüne vali olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Deniz, "Bu bana gurur ve onur verdi. Valilik mesleğinin ne kadar prestijli bir meslek olduğunu, aynı zamanda görevlerinin ne kadar ağır olduğunu gördüm. Burada atılan bir imza ilin kaderini belirleyebiliyor. Sanıldığının aksine zor ve yükümlülüğü fazla olan bir iş. Böyle bir deneyimi yaşamam beni çok mutlu etti. Valimizin halkın sorunlarıyla yakinen ilgilendiğini gördüm, onun için kendisine teşekkür ediyorum. Hukuk Fakültesi okumak istiyorum ama tercihlerim arasında Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi de bulunuyor. Bugün bu mesleğe olan ilgim arttı. Bu yönde hedeflerim ve hayallerime ulaşmak için çalışma azmim kamçılandı" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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