Son Dakika Haberleri: Sabah ezanında fetih suresi okunacak
Son Dakika Güncel Sabah ezanında fetih suresi okunacak

Sabah ezanında fetih suresi okunacak

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup, dua edilecek.

Sabah ezanında fetih suresi okunacak, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup, dua edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi.

"Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar diliyorum" diyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:12 Kaynak: DHA
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