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Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı - Son Dakika

Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı

08.01.2022 11:39

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah okula giden öğretmen Ümit Bartın, kurtların parçaladığı köpekten geriye kalan kafatası ile karşılaştı. Korkunç bir manzara ile burun buruna geldiğini söyleyen öğretmen, "Kurtlar tarafından parçalanmış ve yenilmiş köpekten kalan parçalarla karşılaştım. Köpeğin kafatası ve sırt kemikleri ve diğer parçaları çok kötü kokuyordu." dedi.

Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, sabah okula giderken kurtlar tarafından parçalanmış köpeğin geriye kalan kafatasıyla karşılaştı.

"KORKUNÇ MANZARA BENİ TEDİRGİN ETTİ"

Manzara karşısında şoke olduğunu belirten Ümit Bartın, "Oturduğum mahallede başıboş sokak köpeklerinin çok olduğunu görüyor ve biliyoruz. O akşam yine köpeklerin boğuşma sesleri ve çığlıkları yoğun bir şekilde duyuluyordu. Fakat dışarıda hem soğuk hem de sisli hava vardı. Sabah saatlerinde okula giderken gözüme takılan korkunç manzara beni tedirgin etti. Kurtlar tarafından parçalanmış ve yenilmiş köpekten kalan parçalarla karşılaştım.

Kurtların parçaladığı köpekten geriye kafatası kaldı

"KÖPEĞİN KAFATASI VE KEMİKLERİ ÇOK KÖTÜ KOKUYORDU"

Köpeğin kafatası ve sırt kemikleri ve diğer parçaları çok kötü kokuyordu. Çünkü bu durum saatler önce yaşanmıştı. Bu tür vahşi yaşam olaylarının şehir merkezinde olması hepimizi tedirgin ediyor. İlçede dondurucu soğuk havanın olması ve yine havanın sisli olması, dağlardan şehre inen aç kurtlarla da karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bugün şahit olduğum korkunç olay bunun en bariz örneği. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz ve özellikle sabah saatlerinde, insanlarımız tek başlarına dışarıya çıkarken lütfen çok dikkatli olsunlar" dedi.

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Yüksekova, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı - Son Dakika
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