Sabah işe gitmek için aracına gitti, tanımadığı bir kişinin araçta uyuduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana gelen olayda sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü. Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. 'yı uyandırmadan hemen polise haber verdi.

POLİSE "UYUMUŞUM" CEVABINI VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin "Ne yapıyorsun burada" sorusuna "Uyumuşum" cevabını verdi. Uğur K.'nın Genel Bilgi Toplama Sistemi kontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi. Uğur K.'nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.

"BU ŞAHSIN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Arabanın sahibi Mustafa Peker "Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım arabamı bıraktığım yere geldim bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;