Sabah işe halk otobüsü ile gelen Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabah işe halk otobüsü ile gelen Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Sabah işe halk otobüsü ile gelen Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

12 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde halk otobüsüne binerek makamına geldi.

Sabah işe halk otobüsü ile gelen Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde halk otobüsüne binerek makamına geldi. Tek başına bindiği otobüsten indikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Arı, sahada çalışan belediye ekiplerine de işlerinde kolaylıklar diledi.


Her fırsatta vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye büyük özen gösteren Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah işe gelmek için erken saatlerde kalkarak Avanos Köprülü Kavşağı yakınlarında halk otobüsü durağına gitti.


Burada vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte bir süre otobüs bekleyen Arı, bindiği otobüsteki yolculuğu sırasında vatandaşlarla sohbet etti.


Halk otobüsünden Gülbahçe önünde inen Arı, buradan Nevşehir Belediyesi'nin Kadın İstihdam Merkezi'ne dönüştüreceği Paşakonağı yanındaki eski Sağlık Müdürlüğü binasına geçerek incelemelerde bulundu.


Tek başına gerçekleştirdiği incelemelerini Gülbahçe'de de sürdüren Arı daha sonra Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret etti.


İşyerlerini yeni açan esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Arı, esnafların çeşitli belediye hizmetlerine ilişkin öneri ve taleplerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Sahada çalışan belediye ekiplerini de yaya olarak ziyaret eden Arı, belediye personellerine işlerinde kolaylıklar diledi.


Nevşehirlilerin yaşamaktan mutlu olacağı ve gurur duyacağı bir şehir için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Arı, "Her yerde her zaman vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Onların belediye hizmetlerinden memnun olduğunu görmek, duymak bizlerin en büyük mutluluğu. Belediye Başkanlığı bizim sevdalısı olduğumuz şehre hizmet edebilmemiz için sadece bir araç. Benim ismimim başında 'Belediye Başkanı' olmasından başka vatandaşlarla aramda hiçbir fark yok. Neticede onlara hizmet edebilmek için bu göreve talip olduk." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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