Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı - Son Dakika

Gıda üretiminde hijyenin büyük önem taşıdığı sektörlerden biri olan fırıncılık sektörüne denetimler Türkiye genelinde devam ederken, zaman zaman gerekli hijyen koşullarına uymadan üretim yapan fırınlar, vatandaşların da sağlığını tehlikeye atıyor. Kemal Sunal'ın 'Deli Deli Küpeli' filmindeki sahne, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçek oldu. Mustafa Avcı isimli vatandaş, sabah kahvaltısında yemek için böldüğü ekmeğin içinden ip çıkması sonucu büyük şaşkınlığa uğradı.

EKMEĞİN ORTASINDAN UZUN İP ÇIKTI

Mustafa Avcı isimli vatandaş sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaşın 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle, ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINA ŞİKAYET ETTİ

Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi. İlginç olay, Kemal Sunal'ın 1986 yılında gösterime sunulan 'Deli Deli Küpeli' filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

BAŞINA GELENLERİ VİDEODA ANLATTI

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı şunları söyledi:

"Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ'da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı?

"ÇEKİYORSUN ÇEKİYORSUN İP GELİYOR"

Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal'ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor"