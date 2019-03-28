Son Dakika Haberleri: Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

16 dakika önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail (76) ve Zeliha İz (73) çifti ile kızları Aynur Çetin (46), hayatını kaybetti.

Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı, System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail (76) ve Zeliha İz (73) çifti ile kızları Aynur Çetin (46), hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında uyuyan, sabah kalktığında annesi Aynur ile dedesi ve anneannesinin cesetlerini bulan Hamit Çetin (15), şok yaşadı.

Bandırma ilçesi Doğruca Mahallesi'nde evde aynı odada uyuyan İsmail ve Zeliha İz çifti ile bir süredir eşinden ayrı yaşayan kızları Aynur Çetin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Başka odada uyuyan Aynur Çetin'in oğlu Hamit Çetin, sabah kalktığında annesiyle, dedesi ve anneannesini hareketsiz buldu. Şok yaşayan Çetin'in ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İz çifti ile kızları aynur Çetin'in yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. İsmail ve Zeliha İz çifti ile kızları Aynur Çetin'in cenazeleri, Doğruca Mahallesi'ne getirildi. Doğruca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İz çifti ile kızlarının cenazesi Doğruca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:52 Kaynak: DHA

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