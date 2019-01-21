Son Dakika Haberleri: Sabah Kalktıklarında Otomobillerini Enkaz Altında Buldular

Sabah Kalktıklarında Otomobillerini Enkaz Altında Buldular

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle çöken duvarların altında kalan 4 araç, kullanılamaz hale geldi.

Sabah Kalktıklarında Otomobillerini Enkaz Altında Buldular, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle çöken duvarların altında kalan 4 araç, kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da dün öğle saatlerinden beri yağan yağmurla gevşeyen toprak ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Yakaköy Çilek Sokak'taki bir sitenin istinat duvarı, yağışla birlikte sabahın erken saatlerinde çöktü. Sabah saat 05.30 civarında büyük bir gürültüyle çöken duvar hemen dibinde park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Araçlar hurdaya döndü

Günün ağarmasıyla birlikte bölgede çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, çöken duvarın etrafında güvenlik önlemleri aldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yıkıntının temizlenip otomobillerin çıkarılması için çalışma başlattı. Hurdaya dönen 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Çürük yapılar yağmura dayanamadı

Sabah saatlerinde ise metruk bir binanın yan duvarı çöktü. Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1 araçta maddi hasar oluştu. Turgutreis Caddesi Kelerlik Camii yanındaki metruk binanın duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan duvar, evin hemen yanında duran otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Araç, Muğla, Sabah, Bodrum, 3. Sayfa
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