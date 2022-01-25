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Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı - Son Dakika

Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı

25.01.2022 14:23
Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı

Antalya'da 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, etkisini 1-2 saat içerisinde kaybederken, öğlen saatlerinde güneşin çıktığını görenler ise sahile koştu.

Antalya'da 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, etkisini 1-2 saat içerisinde kaybederken, öğlen saatlerinde güneşin çıktığını görenler ise sahile koştu. Sahilde denize giren iki kadın, dev dalgalardan dolayı deniz keyfini fazla sürdüremedi. Babasıyla birlikte sahile gelip kar heyecanını yaşayamayan küçük bir kız ise, eldivenleriyle kumla oynamak zorunda kaldı.

Antalya'da 29 yıl sonra kar sevinci yaşandı. Gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, Antalyalıları heyecanlandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan Antalya sokaklarında kar, kısa süre içinde eridi. Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu kentte, öğlen güneş açınca vatandaş da kendisini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline attı. Spor yapıp oluşan dalgaları izleyen insanların yanında kar sonrası denize girenlerde oldu. İki kadın dev dalgaların dövdüğü sahilde kısa süreliğine de olsa soğuk havaya karşın deniz keyfi yaptı. Dalgalardan dolayı uzun süre deniz kalmayan kadınlar, ardından kıyıya çıkıp üzerlerini giyerek sahilden ayrıldı.

"KARI GÖREMEYİNCE DALGA GÖRELİM DEDİK"

Kızıyla birlikte kar oynamak için dışarı çıkan baba ise hayal kırıklığı yaşadı. Sahile geldiklerinde güneşli havayla karşılaşan baba kız, kar oynamak için giydikleri eldivenler ile kumda oynadı.

Adana'dan Antalya'ya kızı ile gezmeye gelen Ömer Akgöllü, "Adana'dan geliyorum. Kızımı gezdirmek için geldim. Kar görürüz diye geldik ama maalesef sabah karla uyandığımız Antalya'da güneşli bir havaya rast geldik. Çok güzel bir duygu aslında kızım içinde benim içinde ama karı göremiyoruz. Kar göremedik ama sahilde çok güzel. Güneş açmasını beklemiyorduk. Sabah uyandığımızda kar yağıyordu. Karı göremeyince dalgaları görelim dedik" diye konuştu.

"KAR GÖRME UMUDUMU KESMEDİM"

Kar oynama hevesi ile eldivenlerini giyip kumda oynamak zorunda kalan Hidayet Buğlem Akgöllü ise "Biraz şaşırdım ama kar görme umudumu kesmedim. Karda değil de kumda oynayabildim. Mutluyum" şeklinde konuştu.

(Elifnaz Altürk - Suat Metin/ İHA)

Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı
Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı
Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı
Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı
Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı

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Konyaaltı, Antalya, Güneş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabah lapa lapa kar yağdı öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı - Son Dakika
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