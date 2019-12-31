Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi - Son Dakika
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Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

15 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Arpalı köyünde yoğun kar yağışına rağmen ilçe protokolü sabah namazında köylülerle buluştu.

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Arpalı köyünde yoğun kar yağışına rağmen ilçe protokolü sabah namazında köylülerle buluştu.


Yoğun kar yağışı olmasına rağmen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay sabah namazı buluşma programında Arpalı köyü cemaatiyle bir araya geldi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı olamsına rağmen, haftada bir gün yapmayı geleneksel hale getirdiğimiz sabah namazı buluşmalarında manevi huzuru köylülerimizle paylaşıyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde manevi değerlerimizi birlikte yaşıyor ve sorunlarını çözmek için istişareler yapma imkanı buluyoruz. Köylümüzün huzurunun bölgemiz için çok önemli olduğunun farkındayız" ifadeşerini kullandı. - KÜTAHYA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
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