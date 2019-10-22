Son Dakika Haberleri: Sabah namazı sonrası şehitliğe ziyaret
Son Dakika Yaşam Sabah namazı sonrası şehitliğe ziyaret

Sabah namazı sonrası şehitliğe ziyaret

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, Ağaçköy'de sabah namazı sonrası Kurtuluş Savaşı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sabah namazı sonrası şehitliğe ziyaret, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, Ağaçköy'de sabah namazı sonrası Kurtuluş Savaşı Şehitliği'ni ziyaret etti.


Sabah namazında Ağaçköy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri, geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışmaları bitirilen Ağaçköy şehitliklerini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.


Ziyarette Kaymakam Abbasoğluna, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik eşlik etti. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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