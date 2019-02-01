Son Dakika Haberleri: Sabah Namazına Gelen Çocuklar Ödüllendirildi

Sabah Namazına Gelen Çocuklar Ödüllendirildi

52 dakika önce

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 15 gün boyunca 5 vakit namaza gelen 15 çocuk için sabah namazında ödül töreni düzenlendi.

Sabah Namazına Gelen Çocuklar Ödüllendirildi, System.String[]
Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 15 gün boyunca 5 vakit namaza gelen 15 çocuk için sabah namazında ödül töreni düzenlendi.

Melekbaba mahallesinde bulunan Özgürtepe Camiinde yarıyıl tatili boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklara hediyeleri verildi.

Namaz sonrası konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, "Camilerimiz yarı yıl tatili olması birlikte cıvıl cıvıl oldu. Çocuklar anne ve babaların söylediklerini değil, yaptıklarını yapmaktadır. Bizler daha iyi bir gelecek için çocuklarımızı camilere alıştırıp, dışardaki tehlikeli ortamdan uzak tutmalıyız. Camilerin sabah namazında çocuk sesleriyle yankılanması hepimizin özlemidir. Bu nedenle bu gibi projelerle çocuklarımızı camide tutmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen Yeşilyurt Kent Konseyimizi, Camii hocamızı, vatandaşlarımızı ve ödülü hak eden çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Program hakkında bilgi veren Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ise, "Toplumun değerleriyle gençlerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Dikenli, Cavit Aslan, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Sabah, Kent Konseyi, Yeşilyurt, Güncel
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