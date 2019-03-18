Son Dakika Haberleri: Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkramı

Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkramı

1 saat önce

Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkramı, System.String[]
Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Kentte bir marketler zinciri, Çanakkale Savaşları'na katılarak şehit ve gazi olan Mehmetçikleri anmak için Ulu Cami önünde etkinlik düzenledi.

Camide namaz kılan vatandaşlara, Çanakkale'de Türk askerinin de tükettiği kırık buğday çorbası 3 bin kişilik hazırlanarak dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de destan yazan tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

İşgal güçlerine karşı verilen mücadeleye dikkati çeken Aktaş, "O günler yokluk günleriydi, sıkıntılı günlerdi, gerçekten fedakarlık günleriydi. Bir asır sonra çok daha güzel imkanlara sahip olduk. Büyük bir mücadele ve gayretin sonucunda gerçekten dünyanın sayılı güçleri arasında yer aldık. Hem o günleri anlamak hem de bugünleri muhafaza edip ülkemizi daha iyi noktalara ileriye taşımak adına herkesin üzerine düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]