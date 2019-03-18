Son Dakika Haberleri: Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkram Edildi - Bursa

Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkram Edildi - Bursa

1 saat önce

Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Kentte bir marketler zinciri, Çanakkale Savaşları'na katılarak şehit ve gazi olan Mehmetçikleri anmak için Ulu Cami önünde etkinlik düzenledi.

Camide namaz kılan vatandaşlara, Çanakkale'de Türk askerinin de tükettiği kırık buğday çorbası 3 bin kişilik hazırlanarak dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Çanakkale, Bursa, Güncel
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