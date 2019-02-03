Sabah Namazında Huzurda Buluşma" Programı
1 saat önce
Ağrı'da 5 ay önce İl Müftülüğü tarafından başlatılan "Sabah Namazında Huzurda Buluşma" programının 5'incisi gerçekleştirildi.
Ağrı
'da 5 ay önce İl Müftülüğü tarafından başlatılan "Sabah Namazında Huzurda Buluşma" programının 5'incisi gerçekleştirildi. Ağrı Merkez
Camisi'nde düzenlenen programla, gençler başta olmak üzere vatandaşlara camide namaz kılma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.
Çoğunluğun gençlerden oluştuğu namaz programında İl Müftüsü Tandoğan Topçu, vatandaşlarla namaz kıldı daha sonra ilahiler okunup dualar edildi.
Müftü Topçu, bazı ayet ve hadislerden örnekler vererek camide cemaatle birlikte namaz kılmanın önemine değinerek, soğuk havaya rağmen camiye gelen vatandaşlara teşekkür etti.
Programın sonunda vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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