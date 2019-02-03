Son Dakika Haberleri: Sabah Namazında Huzurda Buluşma" Programı

Sabah Namazında Huzurda Buluşma" Programı

1 saat önce

Ağrı'da 5 ay önce İl Müftülüğü tarafından başlatılan "Sabah Namazında Huzurda Buluşma" programının 5'incisi gerçekleştirildi.

Sabah Namazında Huzurda Buluşma
Ağrı'da 5 ay önce İl Müftülüğü tarafından başlatılan "Sabah Namazında Huzurda Buluşma" programının 5'incisi gerçekleştirildi.

Ağrı Merkez Camisi'nde düzenlenen programla, gençler başta olmak üzere vatandaşlara camide namaz kılma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

Çoğunluğun gençlerden oluştuğu namaz programında İl Müftüsü Tandoğan Topçu, vatandaşlarla namaz kıldı daha sonra ilahiler okunup dualar edildi.

Müftü Topçu, bazı ayet ve hadislerden örnekler vererek camide cemaatle birlikte namaz kılmanın önemine değinerek, soğuk havaya rağmen camiye gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Programın sonunda vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Ağrı Merkez, Ağrı, Sabah, Güncel
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