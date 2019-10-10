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Sabah Namazında Mehmetçik için dualar edildi

2 saat önce

Sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Malatya merkezdeki Yeni Cami'de Fetih Suresi okunarak, dualar edildi.

Sabah Namazında Mehmetçik için dualar edildi, System.String[]

Sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Malatya merkezdeki Yeni Cami'de Fetih Suresi okunarak, dualar edildi.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde 90 bin camide, "Barış Pınarı Harekatı" ile harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) manevi destek vermek amacıyla sabah namazında Fetih Suresi okunarak namaz sonunda dualar edildi. Malatya'da İl müftüsü Veysel Işıldar, sabah namazını kıldığı Yeni cami'de Mehmetçik için dualar etti. Basın mensuplarının "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sorularını cevaplayan Malatya Valisi Aydın Baruş; "Ordumuz dün itibari ile "Barış Pınarı Harekatı"nı Fırat'ın doğusunda başlattı. Allah yardımcıları olsun. Bugünde Müslümanlar olarak sabah namazından sonra ordumuzun zafere ulaşması için dua ettik. Bütün Camilerimizde namazdan önce de Fetih Suresi okundu. Bu Fetih Suresi hepimizin yüreklerine işledi. Çünkü ordumuzun dünyadaki mazlum milletlerin, hak ve hakikatin temsilcisi olduğuna yürekten inanıyoruz. Dünyadaki zulmün kaldırılması için, zor durumdaki insanların kurtarılması için ordumuzun neler yaptığını tarih boyunca biliyoruz. Daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında, Fırat Kalkanı Harekatında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da tüm Mehmetçiğimizin bu duygularla Allah rızası için mücadele ettiğini biliyoruz. Yüce Allah'tan duamız odur ki; burada el açıp hep birlikte dua ettik, askerlerimizi, ordumuzu zaferlere eriştirsin, onları her türlü kazadan, beladan, teröristlerin saldırılarından muhafaza eylesin. Buradan bu duaya katılan tüm mümin kardeşlerimize çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Vali Baruş, duaya iştirak eden vatandaşlar ile tokalaşarak onlarla bir süre sohbet etti. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Yeni Cami, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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