Son Dakika Haberleri: Sabah Namazında Mehmetçik ve Yemen İçin Duada Buluştular

Sabah Namazında Mehmetçik ve Yemen İçin Duada Buluştular

1 saat önce

Aksaray Belediyesinin katkılarıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin düzenlediği 'Güneşten Önce Doğacağız' sabah namazı buluşmalarında Ulu Cami bahçesinde Mehmetçikler için, Yemen ve Doğu Türkistan için dua edildi.

Sabah Namazında Mehmetçik ve Yemen İçin Duada Buluştular, System.String[]
Aksaray Belediyesinin katkılarıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin düzenlediği 'Güneşten Önce Doğacağız' sabah namazı buluşmalarında Ulu Cami bahçesinde Mehmetçikler için, Yemen ve Doğu Türkistan için dua edildi.

Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Belediye Başkana adayı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ÖNDER İl Başkanı Kuddusi Bakar, dernek yöneticileri, sabah namazına aileleriyle birlikle gelen vatandaşlar katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Kuddusi Bakar, "Derneğimizin düzenlediği sabah namazı buluşmalarında milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ümmet bilinci içerisinde Mehmetçiklerimiz için, Yemen için ve Doğu Türkistan için dua ettik. Mehmetçiklilerimiz için kurban kesimi yapacağız. Mehmetçiğimiz ülkemizin birliği beraberliği için sınır ötemizde mücadele gösteriyor. Millet olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah düşmanlarımızı kahrı perişan etsin. Ayrıca açlıkla imtihan olan Yemen halkına dua ediyoruz. Kurtuluş savaşında cephede bize yardım eden Yemen halkı için sıra bizde. Rabbimiz onlara yardım etsin. Yine Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan halkına dua ediyoruz. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, "Millet olarak bugün sabah namazında ailelerimizin katılımı 7'den 70'e bir sabah namazı vaktinde, bir sabah dirilişinde ellerimizi semaya açarak önce Mehmetçiğimiz için, vatanımız milletimizi için dua etti. Daha sonra dünya üzerinde Müslümanlar için dua ettik. Biz birlik beraberliğimiz sürdüğümüz sürece bizi kimse yıkamaz. Allah yardımcımız olsun. Allah birliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Doğu Türkistan, Aksaray, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!

Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:56:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabah Namazında Mehmetçik ve Yemen İçin Duada Buluştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]