Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor - Son Dakika
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Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

12.07.2022 14:01
Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

Antalya'da Mehmet Erdoğan isimli vatandaş, sabah namazı için gittiği camiden evine döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ı evde bulamadı. Sabah saatlerinde evden ayrıldığı tespit edilen 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları başladı.

Akseki ilçesinde sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahalle içerisinde gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

ŞİMDİ HER YERDE ARANIYOR

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve Süleymaniye mahallesi olmak üzere yakın mahallelerden de vatandaşların Miyase Erdoğan'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor - Son Dakika
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